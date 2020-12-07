В Киргизии русский язык может получить статус официального

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7 декабря 2020, 17:19 [ «Аргументы Недели» ]

Талант Мамытов и Вячеслав Володин. Фото: сайт ГД

Сильная сторона граждан Киргизии – это то, что их отличает лучшее знание русского языка. Об этом заявил председатель парламента, и. о. президента Кыргызстана Талант Мамытов на встрече со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным.

Он отметил, что вопрос статуса русского языка обсуждался при работе над новой Конституцией Киргизии, и большая часть участников Конституционного совещания поддерживает сохранение статуса русского языка как официального. Мамытов подчеркнул, что в Киргизии придают важное значение официальному статусу русского языка.

«Это позволяет нам решать все политические вопросы, а также сотрудничать в Парламентской Ассамблее ОДКБ», – сказал он. Талант Мамытов заявил,

Володин, в свою очередь, отметил, что гражданам Киргизии проще устроиться на работу в РФ благодаря тому, что в республике закреплен официальный статус русского языка.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Киргизии Садыр Жапаров заявил, что русский должен оставаться официальным языком в Киргизии.