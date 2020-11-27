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Жапаров заявил, что русский должен оставаться официальным языком в Киргизии

, 22:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Жапаров заявил, что русский должен оставаться официальным языком в Киргизии
Садыр Жапаров. Фото: сайт президента Киргизии

Кандидат в президенты Киргизии Садыр Жапаров выступил против внесения поправки в Конституцию, согласно которой предлагается лишить русский язык статуса официального.

По словам Жапарова, «это предложение совершенно неверное», потому что русский язык объединяет народы и «которым мы пользуемся столетиями». Политик также напомнил, что русский язык – один из шести языков, используемых на трибуне ООН.

В настоящее время в Киргизии родной язык имеет статус государственного, а русский – официального. На русском языке доступно образование на всех уровнях, функционируют СМИ, он активно применяется в госучреждениях. Русским языком владеют около половины жителей страны.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил армянским фермерам учить русский язык.

ДВа

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