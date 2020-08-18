Пашинян предложил армянским фермерам учить русский язык

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18 августа 2020, 16:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Никол Пашинян. Фото: сайт Кремля

Армянские фермеры, желающие экспортировать свою продукцию на рынок Евразийского экономического союза (ЕАЭС), должны владеть русским языком. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Во время посещения одного из регионов республики он выразил уверенность в том, что «знаток своего дела не может плохо жить на этой земле».

По словам Пашиняна, сегодня иметь высшее образование и не знать хотя бы двух иностранных языков, означает, что человек просто посещал высшее учебное заведение, а не учился.

«Нельзя в наши дни выращивать ежевику без знания русского языка, ведь ЕАЭС – наш самый крупный рынок», – заявил Пашинян.