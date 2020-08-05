Власти Армении хотят продлить на месяц режим ЧП из-за коронавирусной инфекции
5 августа 2020, 19:17[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В Армении намерены продлить на месяц введенный в стране из-за COVID-19 режим чрезвычайного положения. Об этом рассказал вице-премьер страны Тигран Авинян, занимающий должность коменданта режима ЧП.
Он отметил: несмотря на данное решение, будут внесены серьезные изменения в некоторые детали режима. В частности, власти пересмотрят возможность въезда в страну для иностранных граждан, снимут ограничения на экспорт некоторых товаров.
Режим чрезвычайного положения в Армении был введен 14 марта, в последний раз его продлевали до 12 августа. Ситуация в республике постепенно улучшается, однако в случае несоблюдения профилактических норм есть вероятность резкого роста числа зараженных.
Ранее сообщалось: в Китае две компании приступили к испытаниям вакцины от COVID-19 на людях.
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