В Китае две компании приступили к испытаниям вакцины от COVID-19 на людях
5 августа 2020, 18:51[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Фармацевтическая компания Fosun Pharma и немецкая Biontech приступили в КНР к первой фазе испытаний на людях совместно разработанной вакцины от COVID-19 BNT162b1.
Известно, что в испытаниях примут участие 144 добровольца из города Тайчжоу (провинция Цзянсу, Восточный Китай). Сначала вакцинацию пройдут лица в возрасте от 18 до 55 лет, затем граждане старше 55 лет. Уже были привиты 72 пациента.
Уточняется: все проводится с применением плацебо, вещества без явных лечебных свойств, используемого для имитации лекарственного средства в исследованиях. Часть добровольцев получит вакцину, остальные - плацебо.
В общей сложности каждый участник получит две инъекции по 10 мкг и 30 мкг с перерывом в 21 день. Выбор дозы формируется на основе предыдущих испытаний, проведенных в Германии и США.
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