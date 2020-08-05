В Китае две компании приступили к испытаниям вакцины от COVID-19 на людях

Аргументы Недели → Общество 13+

5 августа 2020, 18:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Фармацевтическая компания Fosun Pharma и немецкая Biontech приступили в КНР к первой фазе испытаний на людях совместно разработанной вакцины от COVID-19 BNT162b1.

Известно, что в испытаниях примут участие 144 добровольца из города Тайчжоу (провинция Цзянсу, Восточный Китай). Сначала вакцинацию пройдут лица в возрасте от 18 до 55 лет, затем граждане старше 55 лет. Уже были привиты 72 пациента.

Уточняется: все проводится с применением плацебо, вещества без явных лечебных свойств, используемого для имитации лекарственного средства в исследованиях. Часть добровольцев получит вакцину, остальные - плацебо.

В общей сложности каждый участник получит две инъекции по 10 мкг и 30 мкг с перерывом в 21 день. Выбор дозы формируется на основе предыдущих испытаний, проведенных в Германии и США.

Ранее сообщалось: Швейцария отменила карантин для россиян.