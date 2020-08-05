Швейцария отменила карантин для россиян

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5 августа 2020, 17:53 [ «Аргументы Недели» ]

Цюрих, фото: pixabay.com

Власти Швейцарии исключили Россию из списка государств, представляющих повышенный риск заражения COVID-19. С 8 августа россиянам не требуется прохождение обязательного десятидневного карантина.

Из списка также исключены Азербайджан и Объединённые Арабские Эмираты. Перечень государств с неблагополучной эпидемиологической обстановкой включает в себя 46 стран.

Самолеты в Швейцарию из России начнут летать с 15 августа.