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Швейцария отменила карантин для россиян

, 17:53 [ «Аргументы Недели» ]

Швейцария отменила карантин для россиян
Цюрих, фото: pixabay.com

Власти Швейцарии исключили Россию из списка государств, представляющих повышенный риск заражения COVID-19. С 8 августа россиянам не требуется прохождение обязательного десятидневного карантина.

Из списка также исключены Азербайджан и Объединённые Арабские Эмираты. Перечень государств с неблагополучной эпидемиологической обстановкой включает в себя 46 стран.

Самолеты в Швейцарию из России начнут летать с 15 августа.

НС
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