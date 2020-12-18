Путин пожелал заболевшему коронавирусом Макрону скорейшего выздоровления

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18 декабря 2020, 10:17 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон. Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин направил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону телеграмму.

В ней глава государства выразил слова поддержки и пожелал президенту Франции скорейшего выздоровления.

«Владимир Путин подчеркнул, что с тревогой узнал о положительном тесте на коронавирусную инфекцию главы Франции. Президент России пожелал Э.Макрону скорейшего выздоровления и крепкого здоровья на долгие годы», – говорится в официальном сообщении на сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что Макрон продолжит исполнять обязанности главы государства дистанционно, и в течение ближайшей недели будет работать на самоизоляции.