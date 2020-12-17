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В Британии зарегистрировали более 35 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки

, 20:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Британии зарегистрировали более 35 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки
Лондон, pixabay.com

На территории Великобритании количество случаев заражения коронавирусом нового типа за минувшие сутки увеличилось на 35 383. Соответствующую информацию предоставили в четверг в минздраве страны.

Уточняется, что в сегодняшнюю статистику по зараженным коронавирусной инфекцией включили ранее не учтенные из-за технического сбоя 11 тысяч положительных тестов в Уэльсе.

Накануне COVID-19 подтвердили у 25 161 человек в Британии, жертвами заболевания за сутки стали 506 человек.

В общей сложности с начала пандемии коронавирус нового типа в стране выявили у 1 948 660 человек, умерли 66 052 пациента.

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