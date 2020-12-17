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В Турции выявили более 27 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки

, 19:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Турции выявили более 27 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки
Стамбул, pixabay.com

Количество выявленных за сутки в Турции случаев заражения коронавирусом нового типа достигло 27 515. Согласно последней информации, речь идет о максимальном показателе с начала пандемии COVID-19.

В минздраве страны отметили, что за минувшие 24 часа скончались 243 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, а в общей сложности жертвами заболевания стали 17 364 человек. В тяжелом состоянии в Турции в настоящий момент находятся 5 803 гражданина.

Глава ведомства Фахреттин Коджа ранее заметил, что пандемия COVID-19 в ряде турецких регионов, в частности, в Стамбуле достигла третьего пика.

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