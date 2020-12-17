AFP: тест Брижит Макрон на COVID-19 оказался отрицательным
17 декабря 2020, 20:09[ «Аргументы Недели» ]Источник: AFP
Вечером в четверг, 17 декабря, стало известно, что результаты теста на коронавирус нового типа супруги президента Франции Брижит Макрон оказались отрицательными. Об этом сообщили сегодня журналисты.
Первая леди Франции прошла тест на COVID-19 сегодня утром. К настоящему моменту ей пришел отрицательный результат. Брижит Макрон в ближайшие дни сделает повторный тест, а до этого момента будет находиться на самоизоляции. Предполагается, что она продолжит принимать участие в мероприятиях в формате видеоконференции.
Ранее Елисейский дворец заявил, что у президента Франции Эммануэля Макрона диагностирован коронавирус нового типа. В течение семи дней он будет находиться на самоизоляции.
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