Ангела Меркель получила отрицательный тест на COVID-19
17 декабря 2020, 16:20[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Канцлер ФРГ Ангела Меркель после саммита ЕС, который состоялся 10 и 11 декабря, сдала тест на коронавирус нового типа. Представитель правительства Германии сообщила, что результат анализа отрицательный.
Уточняется, что канцлер сделала ПЦР-тест через несколько дней после завершения саммита. Подчеркивается, что во время мероприятия она соблюдала все необходимые правила по защите от коронавирусной инфекции, в частности, носила маску.
Отмечается также, что Ангела Меркель пожелала скорейшего выздоровления президенту Франции Эммануэлю Макрону, который ранее получил положительный результат анализа на COVID-19 и ушел на самоизоляцию.
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