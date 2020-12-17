ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Депутат Новиков прокомментировал решение Совета ЕС продлить санкции против России

, 18:11 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Новиков прокомментировал решение Совета ЕС продлить санкции против России
Госдума, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в четверг, 17 декабря, оценил решение Совета Европейского союза о продлении экономических санкций в отношении РФ на полгода.

По мнению Дмитрия Новикова, подобное решение является логичным, закономерным и абсолютно просчитываемым, учитывая позицию Евросоюза и его "связку" с Соединенными Штатами Америки. Депутат в беседе с RT заметил, что ничего другого ждать было нельзя.

Напомним, ранее Совет ЕС решил продлить ограничительные меры против Российской Федерации до 31 июля 2021 года.

ЕТ

В мире

Путин заявил, что Россия не собирается втягиваться в новую гонку вооружений

Путин заявил, что Россия не собирается втягиваться в новую гонку вооружений

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что страна не собирается втягиваться в новую гонку вооружений, однако подчеркнул, что РФ будет обеспечивать собственную безопасность.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью