Депутат Новиков прокомментировал решение Совета ЕС продлить санкции против России

Аргументы Недели → В мире 13+

17 декабря 2020, 18:11 [ «Аргументы Недели» ]

Госдума, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в четверг, 17 декабря, оценил решение Совета Европейского союза о продлении экономических санкций в отношении РФ на полгода.

По мнению Дмитрия Новикова, подобное решение является логичным, закономерным и абсолютно просчитываемым, учитывая позицию Евросоюза и его "связку" с Соединенными Штатами Америки. Депутат в беседе с RT заметил, что ничего другого ждать было нельзя.

Напомним, ранее Совет ЕС решил продлить ограничительные меры против Российской Федерации до 31 июля 2021 года.