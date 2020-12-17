Депутат Новиков прокомментировал решение Совета ЕС продлить санкции против России
17 декабря 2020, 18:11[ «Аргументы Недели» ]
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в четверг, 17 декабря, оценил решение Совета Европейского союза о продлении экономических санкций в отношении РФ на полгода.
По мнению Дмитрия Новикова, подобное решение является логичным, закономерным и абсолютно просчитываемым, учитывая позицию Евросоюза и его "связку" с Соединенными Штатами Америки. Депутат в беседе с RT заметил, что ничего другого ждать было нельзя.
Напомним, ранее Совет ЕС решил продлить ограничительные меры против Российской Федерации до 31 июля 2021 года.
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