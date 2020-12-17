Сенатор Косачев ответил на решение Госдепа по санкциям против «Северного потока - 2»

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17 декабря 2020, 10:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Совет Федерации, фото: Federation Council of Russia/Globallookpress.com

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал заявление заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофера Робинсона о санкциях против проекта газопровода «Северный поток - 2».

«Заявление, я не буду стесняться слов, безобразное. Равно как и позиция США в этом вопросе … эта сфера в принципе не подлежит санкциям, потому что это вопросы экономического сотрудничества. Причём с позиции США экономического сотрудничества между третьими странами, без участия США и не затрагивающие интересы Штатов», - высказал он RT.

Косачёв отметил, что Вашингтон хочет «пропихнуть» свои интересы в ситуацию, где эти интересы сейчас не представлены, через попытку заблокировать российский природный газ и поставлять свой сжиженный на те же самые рынки. По его словам, эта позиция не сработает.