В Госдепартаменте США намерены вводить санкции до полной остановки «Северного потока – 2»

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17 декабря 2020, 09:43 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Северный поток - 2, Weiser Martin/globallookpress.com

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон заявил, что Вашингтон продолжит вводить санкции против трубопровода «Северный поток-2» вплоть до остановки проекта.

«Я бы сказал, что эти санкции работают, и мы остановим этот трубопровод … Мы не хотим вводить санкции, но мы будем использовать эти полномочия и эти инструменты, чтобы остановить проект», - высказал он на конференции Атлантического совета, которая проходила в онлайн-формате.

Робинсон отметил, что улучшить российско-американские отношения можно, не допустив завершения строительства «Северного потока-2». По его словам, если США хотят выстроить более стабильные отношения с РФ, «то необходимо прекращение и сдерживание пагубного влияния Москвы» для этих будущих двусторонних отношений. Вашингтон должен остановить трубопровод «Северный поток – 2», резюмировал он.

Ранее СМИ со ссылкой на американского чиновника сообщили, что проект «Северный поток – 2» никогда не будет реализован.