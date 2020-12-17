В новогоднюю ночь в Польше будет действовать комендантский час
17 декабря 2020, 18:04[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Власти Польши приняли решение ввести комендантский час в новогоднюю ночь. Об этом в четверг, 17 декабря, сообщил министр здравоохранения страны Адам Недельский в рамках пресс-конференции в Варшаве.
Согласно последней информации главы ведомства, жителям Польши будет запрещено перемещаться с 21.00 31 декабря до 6.00 1 января. Подчеркивается, что это связано с распространением в настоящий момент на территории страны коронавируса нового типа.
Ранее стало известно, что официальная Варшава подписала контракт на 45 миллионов доз вакцин от коронавирусной инфекции.
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