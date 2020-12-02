Польша хочет накупить вакцины на всю страну

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2 декабря 2020, 19:20 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

премьер Польши Матеуш Моравецкий на фото globallookpress.com/ GRZEGORZ KRZYZEWSKI/FOTONEWS via

Официальная Варшава подписала контракт на 45 миллионов доз вакцин от коронавируса. В Польше проживает меньше 38 миллионов человек. Заявленных доз хватит, чтобы с лихвой обеспечить всю страну.

Вакцинами правительство Польши планирует обеспечить страну к февралю 2021 года. Польский премьер Матеуш Моравецкий уже объявил, что они будут бесплатными, и их хватит на всех.

«Польша подписала необходимые контракты», — заявил Моравецкий: «Мы заказали 45 млн доз с такими компаниями, как Pfizer, BioNTech, AstraZeneca и Johnson and Johnson, и мы готовы подписать дальнейшие контракты».

Население страны чуть меньше 38 миллионов человек. Объявленного объема вакцин хватит, чтобы вакцинировать всю страну. Открытым остается вопрос: а получит ли Польша весь объем. Население планеты уже 7,8 млрд человек. Производителей известных вакцин от коронавируса можно пересчитать по пальцам. Быстро обеспечить препаратом всех людей на планете — не хватит возможностей. Польша не входит в число политических локомотивов. И скорее всего, будет обеспечиваться даже в Европе по остаточному принципу.