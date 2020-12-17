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Путин заявил, что Россия не собирается втягиваться в новую гонку вооружений

, 16:37 [ «Аргументы Недели» ]

Путин заявил, что Россия не собирается втягиваться в новую гонку вооружений
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что страна не собирается втягиваться в новую гонку вооружений, однако подчеркнул, что РФ будет обеспечивать собственную безопасность.

Владимир Путин уточнил, что очередная гонка вооружений уже начата, однако российская сторона не намерена в нее втягиваться.

Глава государства в рамках ежегодной пресс-конференции заметил, что при помощи таланта отечественных ученых, инженеров и рабочих России удается компенсировать разницу в оборонных бюджетах с Соединенными Штатами Америки. Путин добавил, что в настоящий момент в РФ выполняются задачи безусловного обеспечения безопасности страны и народа.

ЕТ

В мире

Путин заявил, что Россия не собирается втягиваться в новую гонку вооружений

Путин заявил, что Россия не собирается втягиваться в новую гонку вооружений

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что страна не собирается втягиваться в новую гонку вооружений, однако подчеркнул, что РФ будет обеспечивать собственную безопасность.

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