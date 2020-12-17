В Германии количество новых случаев заражения COVID-19 впервые превысило 30 тысяч

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17 декабря 2020, 16:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Институт Роберта Коха

больница в Германии, Kay Nietfeld/dpa

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за сутки впервые увеличилось более чем на 30 тысяч. Об этом заявили в среду, 17 декабря, сообщил институт Роберта Коха.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Германии выявили 26 923 случая заболевания коронавирусом, но при этом из-за возникших технических сбоев не были учтены около 3 500 тысяч случаев из федеральной земли Баден-Вюртемберг.

В настоящий момент на портале института Роберта Коха все еще указано число 26 923, однако во всплывающем предупреждении отмечается, что все неучтенные случаи заражения из Баден-Вюртемберга будут включены в завтрашнюю статистику заболеваемости по стране.