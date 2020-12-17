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Путин обозначил позицию Москвы по Карабаху и назвал причину эскалации конфликта

, 15:28 [ «Аргументы Недели» ]

Путин обозначил позицию Москвы по Карабаху и назвал причину эскалации конфликта
конфликт в Нагорном Карабахе, Armenian Defense Ministry/via Globallookpress.com

Российский лидер Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции в четверг, 17 декабря, заявил, что ситуация в Нагорном Карабахе вышла из-под контроля. По его словам, "напряженка" длилась много лет.

Президент Российской Федерации подчеркнул, что эскалация конфликта в Нагорном Карабахе возникла не на фоне вмешательства извне. Глава РФ заметил, что в регионе многократно возникали трения, перестрелки и прочие мелкие стычки.

Владимир Путин отметил, что позиция Москвы по Карабаху – урегулирование ситуации без кровопролития. Политик также выразил надежду на то, что не только Россия, но и другие страны и международные организации перейдут от слов к делу и начнут помогать в разрешении конфликта.

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