Минобороны РФ опровергло информацию об окружении российских миротворцев в Карабахе

Аргументы Недели → Армия 13+

17 декабря 2020, 09:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Информация о якобы окружении подразделений российских миротворческих сил кем-то из сторон в Нагорном Карабахе не соответствуют действительности. Сообщает ДИМК МО РФ.

Российский миротворцы действуют в Нагорном Карабахе в соответствии с договоренностями Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения. Все подразделения российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе выполняют задачи в штатном режиме, как на наблюдательных постах, так и в ходе мониторинга за соблюдением режима прекращения огня.

Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения.

Штаб российского миротворческого контингента осуществляет непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении по прямым каналам связи для обеспечения выполнения миротворческих задач и предотвращения возможных инцидентов.