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Путин заявил, что народу Белоруссии надо «дать разобраться» в спокойном режиме

, 15:12 [ «Аргументы Недели» ]

Путин заявил, что народу Белоруссии надо «дать разобраться» в спокойном режиме
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках ежегодной пресс-конференции в четверг, 17 декабря, коснулся ситуации в Белоруссии. Глава РФ отметил, что народу республики надо "дать разобраться".

Путин уточнил, что политическая ситуация в Белоруссии должна быть разрешена в спокойном режиме внутри страны без какого-либо влияния извне. Политик заметил, что сейчас подобное вмешательство имеет место быть. Он также обратил внимание на то, что речь идет об информационной, политической и финансовой поддержке оппозиции из-за рубежа. "Из-за границы ничего хорошего никогда не получается", – подчеркнул Владимир Путин.

Российский лидер также объяснил трудности в республике сменой поколений. 

ЕТ

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