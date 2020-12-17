Путин заявил, что народу Белоруссии надо «дать разобраться» в спокойном режиме
17 декабря 2020, 15:12[ «Аргументы Недели» ]
Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках ежегодной пресс-конференции в четверг, 17 декабря, коснулся ситуации в Белоруссии. Глава РФ отметил, что народу республики надо "дать разобраться".
Путин уточнил, что политическая ситуация в Белоруссии должна быть разрешена в спокойном режиме внутри страны без какого-либо влияния извне. Политик заметил, что сейчас подобное вмешательство имеет место быть. Он также обратил внимание на то, что речь идет об информационной, политической и финансовой поддержке оппозиции из-за рубежа. "Из-за границы ничего хорошего никогда не получается", – подчеркнул Владимир Путин.
Российский лидер также объяснил трудности в республике сменой поколений.
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