ЕС принял третий пакет санкций в отношении Белоруссии
16 декабря 2020, 16:26[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Евросоюз одобрил третий пакет санкций в отношении Белоруссии. Соответствующее решение 16 декабря принял комитет постоянных представителей ЕС.
К санкциям привлечены 29 человек и 7 юридических лиц. Названия компаний обещают объявить 17 декабря.
Пока что действуют два пакета санкций ЕС в отношении более чем пятидесяти белорусских чиновников, а также президента страны Александра Лукашенко. Они были приняты в связи с тем, что страны ЕС не признали итоги президентских выборов в республике и осудили действия белорусских властей по подавлению протесов.
Ранее сообщалось, что власти Белоруссии приняли решение расширить санкции против Евросоюза.
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