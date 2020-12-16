ЕС принял третий пакет санкций в отношении Белоруссии

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16 декабря 2020, 16:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Александр Лукашенко. Фото: сайт Кремля.

Евросоюз одобрил третий пакет санкций в отношении Белоруссии. Соответствующее решение 16 декабря принял комитет постоянных представителей ЕС.

К санкциям привлечены 29 человек и 7 юридических лиц. Названия компаний обещают объявить 17 декабря.

Пока что действуют два пакета санкций ЕС в отношении более чем пятидесяти белорусских чиновников, а также президента страны Александра Лукашенко. Они были приняты в связи с тем, что страны ЕС не признали итоги президентских выборов в республике и осудили действия белорусских властей по подавлению протесов.

Ранее сообщалось, что власти Белоруссии приняли решение расширить санкции против Евросоюза.