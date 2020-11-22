Власти Белоруссии приняли решение расширить санкции против Евросоюза

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22 ноября 2020, 22:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Беларусь 1

флаг Белоруссии, Ilya Galakhov/Global Look Press

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в воскресенье, 22 ноября, заявил, что республика расширит санкции в отношении Европейского Союза, распространив ограничения на руководство ЕС.

Макей подчеркнул, что решение о расширении ограничений было принято в рамках совещания по внешней политике с участием президента Белоруссии Александра Лукашенко 17 ноября. Министр подчеркнул, что в санкционные списки будут включены представители руководства Евросоюза, а также ряда европейских стран.

Напомним, 2 октября 2020 года ЕС ввел индивидуальные санкции против некоторых белорусских чиновников, обвинив их в фальсификации выборов президента республики, а также насилии над участниками акций протеста.