Власти Белоруссии приняли решение расширить санкции против Евросоюза
22 ноября 2020, 22:56[ «Аргументы Недели» ]Источник: Беларусь 1
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в воскресенье, 22 ноября, заявил, что республика расширит санкции в отношении Европейского Союза, распространив ограничения на руководство ЕС.
Макей подчеркнул, что решение о расширении ограничений было принято в рамках совещания по внешней политике с участием президента Белоруссии Александра Лукашенко 17 ноября. Министр подчеркнул, что в санкционные списки будут включены представители руководства Евросоюза, а также ряда европейских стран.
Напомним, 2 октября 2020 года ЕС ввел индивидуальные санкции против некоторых белорусских чиновников, обвинив их в фальсификации выборов президента республики, а также насилии над участниками акций протеста.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.