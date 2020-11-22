В Минске задержали более 200 граждан за нарушение законодательства о массовых мероприятиях

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22 ноября 2020, 21:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

задержание в Белоруссии, Ulf Mauder/dpa

Вечером в воскресенье, 22 ноября, стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали в столице Белоруссии Минске более 200 граждан за нарушение законодательства о массовых мероприятиях.

Пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич уточнила, что в отношении задержанных в настоящий момент проводится проверка в рамках действующего законодательства.

Напомним, 22 ноября в некоторых районах Минска предпринимались попытки сбора граждан с незарегистрированной символикой, а также плакатами, которые собирались отправиться в центр города. Ганусевич заметила, что участников несанкционированных мероприятий не раз предупреждали о недопустимости противоправных действий.