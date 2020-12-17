В Грузии предлагают запретить участие в выборах партиям, возглавляемым иностранцами

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17 декабря 2020, 12:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

Правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» разработала законопроект, подразумевающий лишение партии права участия в выборах, если ее лидер является иностранным гражданином.

Кроме этого, участие в выборах будет невозможным, если лидер партии приговорен к тюремному сроку за совершение преступления.

Исполнительный секретарь правящей партии Ираклий Кобахидзе отметил, что речь идет о человеке, который является лидером партии, но имеет гражданство другой страны или признан виновным судом за совершение какого-либо уголовного преступления.

Ранее эксперт объяснил, почему Грузия не будет участвовать в «Платформе шести».