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В Грузии предлагают запретить участие в выборах партиям, возглавляемым иностранцами

, 12:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Грузии предлагают запретить участие в выборах партиям, возглавляемым иностранцами
Фото: pixabay.com

Правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» разработала законопроект, подразумевающий лишение партии права участия в выборах, если ее лидер является иностранным гражданином.

Кроме этого, участие в выборах будет невозможным, если лидер партии приговорен к тюремному сроку за совершение преступления.

Исполнительный секретарь правящей партии Ираклий Кобахидзе отметил, что речь идет о человеке, который является лидером партии, но имеет гражданство другой страны или признан виновным судом за совершение какого-либо уголовного преступления.

Ранее эксперт объяснил, почему Грузия не будет участвовать в «Платформе шести».

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