В Грузии предлагают запретить участие в выборах партиям, возглавляемым иностранцами
17 декабря 2020, 12:53[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» разработала законопроект, подразумевающий лишение партии права участия в выборах, если ее лидер является иностранным гражданином.
Кроме этого, участие в выборах будет невозможным, если лидер партии приговорен к тюремному сроку за совершение преступления.
Исполнительный секретарь правящей партии Ираклий Кобахидзе отметил, что речь идет о человеке, который является лидером партии, но имеет гражданство другой страны или признан виновным судом за совершение какого-либо уголовного преступления.
Ранее эксперт объяснил, почему Грузия не будет участвовать в «Платформе шести».
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