Эксперт Мирзаян считает, что Грузия не будет участвовать в «Платформе шести»

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17 декабря 2020, 10:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Тбилиси. Фото: pixabay.com

Грузия не будет участвовать в «Платформе шести», которую предложил создать турецкий лидер Реджеп Эрдоган. Так считает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян.

Основная причина, по словам эксперта, состоит в том, что к участию в платформе пригласили страны, у которых с Тбилиси сложные отношения.

«В понимании грузин там соберутся «оккупант» (Россия), «экономический оккупант» (Турция), «младший партнер экономического оккупанта» (Азербайджан), «потенциальный оккупант» (Армения, претендующая на Джавахетию) и «злейший враг ближайшего друга» (Иран, у которого конфликт с США). С чего грузинам участвовать в этой платформе? Нет никаких оснований. Грузия согласна лишь на такие платформы, которые будут включать внешних друзей Грузии», – считает эксперт.

Он также добавил, что турецкий пантюркизм же воспринимается как прямая угроза национальной безопасности России. Однако западное участие на Кавказе, по его словам, видится более дестабилизирующим.

«В конце концов, турок с иранцами, которым тоже не особо нужно турецкое господство в этом регионе, Россия сдержать сможет», – сказал Мирзаян.

Ранее Эрдоган сообщил о поддержке Путиным идеи создания «платформы шести».