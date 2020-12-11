Эрдоган сообщил о поддержке Путиным идеи Азербайджана создания «платформы шести»

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11 декабря 2020, 17:24 [ «Аргументы Недели» ]

Эрдоган, фото с сайта Кремля

Тайип Эрдоган уверенно сообщил, что Владимир Путин поддержал идею азербайджанских властей о создании платформы для обеспечения региональной безопасности, в которую могут войти шесть стран: Россия, Турция, Азербайджан, Иран, Грузия и Армения.

Такое мнение президент Турции сообщил журналистам на борту своего самолета, возвращаясь из Баку. По словам Эрдогана, у него был телефонный разговор с Путиным, и российский президент спросил у него мнение по этому поводу. Президент Турции отметил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев отнесся к этому положительно, и даже Грузия вышла в повестку дня, - передал телеканал Haberturk.

Эрдоган подчеркнул, что в случае присоединения Еревана к этой платформе, в отношениях между Турцией и Арменией "может быть открыта новая страница".

10 декабря Ильхам Алиев по итогам переговоров с Тайипом Эрдоганом заявил, что Азербайджан и Турция должны сформировать новую многостороннюю платформу сотрудничества в регионе после завершения военных действий в Нагорном Карабахе.