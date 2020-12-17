Санду поддержала протестующих фермеров в Молдавии

17 декабря 2020, 11:34[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Избранный президент Молдавии Майя Санду поддержала протестующих в Кишиневе фермеров.
Она также осудила действия полиции, применившей слезоточивый газ против демонстрантов, штурмовавших здание парламента на тракторах. Политик призвала правоохранительные органы «проявить спокойствие и уважение на любом протесте, организованном с этого момента».
Санду заявила, что фермеры заслуживают уважительных переговоров, а не агрессивного и враждебного поведения. Она также возложила ответственность за тяжелое положение аграрного сектора лежит на премьер-министра Иона Кику, в очередной раз потребовав отставку правительства.
Ранее действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил, что кабмин не будет нести ответственность за деятельность нового президента.
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