Санду поддержала протестующих фермеров в Молдавии

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17 декабря 2020, 11:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Майя Санду. Фото: сайт правительства Молдавии.

Избранный президент Молдавии Майя Санду поддержала протестующих в Кишиневе фермеров.

Она также осудила действия полиции, применившей слезоточивый газ против демонстрантов, штурмовавших здание парламента на тракторах. Политик призвала правоохранительные органы «проявить спокойствие и уважение на любом протесте, организованном с этого момента».

Санду заявила, что фермеры заслуживают уважительных переговоров, а не агрессивного и враждебного поведения. Она также возложила ответственность за тяжелое положение аграрного сектора лежит на премьер-министра Иона Кику, в очередной раз потребовав отставку правительства.

Ранее действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил, что кабмин не будет нести ответственность за деятельность нового президента.