В Одессе первоклассница решила «заминировать» школу, чтобы поиграть с котенком
17 декабря 2020, 09:19[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
В Одессе 6-летняя первоклассница сообщила о минировании своей школы. Свой поступок девочка объяснила тем, что хотела поскорее вернуться домой и поиграть с котиком.
В сообщении местной полиции говорится, что после поступившего телефонного сообщения об угрозе взрыва в учебном заведении, эвакуировали всех учащихся и персонал школы.
Также сообщается, что одесские правоохранители объяснили ребенку, что этот необдуманный поступок «заставил сотрудников нескольких экстренных служб заниматься несуществующей проблемой, когда, возможно, в это время кто-то реально нуждался в их помощи». О возможных штрафных санкциях в отношении родителей первоклассницы не сообщается.
Ранее сообщалось, что в Одессе священник подрался с прихожанами в храме.
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