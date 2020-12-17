В Одессе первоклассница решила «заминировать» школу, чтобы поиграть с котенком

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17 декабря 2020, 09:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Фото: сайт МВД Украины

В Одессе 6-летняя первоклассница сообщила о минировании своей школы. Свой поступок девочка объяснила тем, что хотела поскорее вернуться домой и поиграть с котиком.

В сообщении местной полиции говорится, что после поступившего телефонного сообщения об угрозе взрыва в учебном заведении, эвакуировали всех учащихся и персонал школы.

Также сообщается, что одесские правоохранители объяснили ребенку, что этот необдуманный поступок «заставил сотрудников нескольких экстренных служб заниматься несуществующей проблемой, когда, возможно, в это время кто-то реально нуждался в их помощи». О возможных штрафных санкциях в отношении родителей первоклассницы не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Одессе священник подрался с прихожанами в храме.