Видео: в Одессе священник подрался с прихожанами в храме

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6 марта 2020, 17:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Jaap Arriens/globallookpress.com

В пресс-службе областного управления Национальной полиции Украины сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении священника «новой церкви», который вступил в конфликт с прихожанами в храме в Одессе.

«Между служителем и прихожанами произошло столкновение, во время которого мужчины нанесли друг другу телесные повреждения», - уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, драка произошла в храме Рождества Христова из-за попытки поделить приход между бывшим и нынешним настоятелем храма.

Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное легкое телесное повреждение», за которое грозит всего лишь штраф.

Проводится проверка, направленная на выявление всех обстоятельств происшествия.