Джонсон попросил британцев скромно отметить Рождество

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17 декабря 2020, 08:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Фото: pixabay.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не собирается «отменять Рождество», но призвал британцев «справлять его скромно».

Джонсон также посоветовал британцам максимально сократить число контактов за пять дней до ослабления ограничений, которое вступит в силу 23 декабря, когда семьям можно будет собираться по трое в течение пяти праздничных дней.

Премьер выразил надежду, что с вакциной и всеми другими мерами, «к Пасхе дела в стране пойдут лучше».

Ранее сообщалось, что датские власти решили ужесточить ограничения по коронавирусу.