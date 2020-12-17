Число инфицированных коронавирусом на планете превысило 74 миллиона

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17 декабря 2020, 07:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт ГД

С начала пандемии коронавируса в мире зафиксировано зафиксировано 74 миллиона 140 тысяч 841 случай заражения. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, ведущего соответствующую статистику.

В лидерах по количеству инфицированных и жертв по-прежнему остаются США. Там выявлено 16 миллионов 955 тысяч 24 заразившихся, скончались 307 тысяч 226 заболевших, сообщает «МИР 24».

Согласно информации университета, количество пациентов, которые умерли от заболеваний, связанных с COVID-19, на 17 декабря составило 1 миллион 647 тысяч 108.

Ранее сообщалось, что ВОЗ не исключает новую волну коронавируса в Европе в начале 2021 года.