Число инфицированных коронавирусом на планете превысило 74 миллиона
17 декабря 2020, 07:25[ «Аргументы Недели» ]
С начала пандемии коронавируса в мире зафиксировано зафиксировано 74 миллиона 140 тысяч 841 случай заражения. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, ведущего соответствующую статистику.
В лидерах по количеству инфицированных и жертв по-прежнему остаются США. Там выявлено 16 миллионов 955 тысяч 24 заразившихся, скончались 307 тысяч 226 заболевших, сообщает «МИР 24».
Согласно информации университета, количество пациентов, которые умерли от заболеваний, связанных с COVID-19, на 17 декабря составило 1 миллион 647 тысяч 108.
Ранее сообщалось, что ВОЗ не исключает новую волну коронавируса в Европе в начале 2021 года.
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