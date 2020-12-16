ВОЗ не исключает новую волну коронавируса в Европе в начале 2021 года
16 декабря 2020, 16:32[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
Всемирная организация здравоохранения предупредила о высокой вероятности возникновения в Европе новой волны коронавируса в начале 2021 года. Это связано с празднованием Рождества и Нового года.
В организации подчеркнули, что, несмотря на достижение «хрупкого прогресса», коронавирус продолжает масштабно и интенсивно распространяться по континенту. В ВОЗ призывают предпринять дополнительные индивидуальные меры безопасности в преддверии праздников. В частности, эксперты советуют по возможности отметить Рождество и Новый год на улице.
В ВОЗ также рекомендовали носить маски и соблюдать физическую дистанцию в кругу друзей и семьи, каким бы странным это не казалось.
Ранее сообщалось, что в столице Бельгии на будут отменять комендантский час на Рождество и в Новый год.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.