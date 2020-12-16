ВОЗ не исключает новую волну коронавируса в Европе в начале 2021 года

Аргументы Недели → В мире 13+

16 декабря 2020, 16:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Фото: сайт ГД

Всемирная организация здравоохранения предупредила о высокой вероятности возникновения в Европе новой волны коронавируса в начале 2021 года. Это связано с празднованием Рождества и Нового года.

В организации подчеркнули, что, несмотря на достижение «хрупкого прогресса», коронавирус продолжает масштабно и интенсивно распространяться по континенту. В ВОЗ призывают предпринять дополнительные индивидуальные меры безопасности в преддверии праздников. В частности, эксперты советуют по возможности отметить Рождество и Новый год на улице.

В ВОЗ также рекомендовали носить маски и соблюдать физическую дистанцию в кругу друзей и семьи, каким бы странным это не казалось.

Ранее сообщалось, что в столице Бельгии на будут отменять комендантский час на Рождество и в Новый год.