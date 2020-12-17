Байден попросит американцев носить маски в течение 100 дней

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17 декабря 2020, 07:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Джо Байден. Фото: сайт Кремля

Избранный президент США Джо Байден сообщил, что попросит всех жителей США носить маски в течение 100 первых дней его администрации.

Об этом он сообщил на встрече с губернаторами, где обсуждались меры борьбы с коронавирусом. Байден считает, что власти штатов до настоящего времени получали недостаточную помощь в борьбе с пандемией. В первые 100 дней работы администрации президент обещает стране 100 миллионов доз вакцин.

При этом он отметил, что 300 миллионов человек за первые сто дней вакцинировать не получится, поэтому «многие продолжат умирать».

Ранее сообщалось, что Госсекретарь США ушел на карантин после контакта с заболевшим коронавирусом.