ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Госсекретарь США ушел на карантин после контакта с заболевшим коронавирусом

, 20:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Госсекретарь США ушел на карантин после контакта с заболевшим коронавирусом
Майк Помпео. Фото: globallookpress.com/ Richard Graulich

Госсекретарь США Майк Помпео отправился на карантин после того, как контактировал с заразившимся COVID-19.

В Госдепе отметили, что у человека, с которым контактировал Помпео, подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция», а также добавили, что тест Помпео на COVID-19 оказался отрицательным.

Тем не менее, согласно постановлению Центра по контролю и профилактике заболеваний США, госсекретарь будет находиться на карантине.

Ранее сообщалось, что лидер лейбористов в Британии ушел на самоизоляцию.

ДВа

В мире

Глава Нагорного Карабаха Арутюнян назвал условие, при котором будет готов уйти в отставку

Глава Нагорного Карабаха Арутюнян назвал условие, при котором будет готов уйти в отставку

Глава Нагорного Карабаха Араик Арутюнян днем в среду, 16 декабря, заявил, что будет готов уйти в отставку, когда республика сможет преодолеть трудности президентских и парламентских выборов.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью