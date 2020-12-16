Госсекретарь США ушел на карантин после контакта с заболевшим коронавирусом

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16 декабря 2020, 20:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Майк Помпео. Фото: globallookpress.com/ Richard Graulich

Госсекретарь США Майк Помпео отправился на карантин после того, как контактировал с заразившимся COVID-19.

В Госдепе отметили, что у человека, с которым контактировал Помпео, подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция», а также добавили, что тест Помпео на COVID-19 оказался отрицательным.

Тем не менее, согласно постановлению Центра по контролю и профилактике заболеваний США, госсекретарь будет находиться на карантине.

Ранее сообщалось, что лидер лейбористов в Британии ушел на самоизоляцию.