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Лидер лейбористов в Британии ушел на самоизоляцию

, 18:39 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Лидер лейбористов в Британии ушел на самоизоляцию
лидер лейбористов Кир Стармер на фото globallookpress.com/ Martyn Wheatley

Глава крупнейшей британской, лейбористской, партии сэр Кир Стармер закрылся на самоизоляции. В его кабинете выявлен коронавирус.

Один из сотрудников кабинета лидера лейбористской партии в Великобритании заразился коронавирусом. Его тест оказался положительным. Теперь глава партии вынужден самоизолироваться.

«Кир здоров и не проявляет никаких симптомов», — заявил пресс-секретарь Кира Стармера: «Теперь он будет работать из дома».

Самоизоляция при подозрении на контакты с заразившимся, обычно длится две недели. Окончание режима карантина для Кира Стармера назначено на 16 декабря.

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