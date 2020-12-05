Лидер лейбористов в Британии ушел на самоизоляцию

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5 декабря 2020, 18:39 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

лидер лейбористов Кир Стармер на фото globallookpress.com/ Martyn Wheatley

Глава крупнейшей британской, лейбористской, партии сэр Кир Стармер закрылся на самоизоляции. В его кабинете выявлен коронавирус.

Один из сотрудников кабинета лидера лейбористской партии в Великобритании заразился коронавирусом. Его тест оказался положительным. Теперь глава партии вынужден самоизолироваться.

«Кир здоров и не проявляет никаких симптомов», — заявил пресс-секретарь Кира Стармера: «Теперь он будет работать из дома».

Самоизоляция при подозрении на контакты с заразившимся, обычно длится две недели. Окончание режима карантина для Кира Стармера назначено на 16 декабря.