Минобороны Армении: Миротворцы РФ помогли армянским военным выйти из окружения в Карабахе

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16 декабря 2020, 22:59 [ «Аргументы Недели» ]

российский миротворец, фото: сайт Минобороны РФ

В среду, 16 декабря, министерство обороны Армении заявило, что российские миротворцы помогли их военным выйти из окружения в Гадрутском районе Нагорного Карабаха.

«В интернете распространяются видеоматериалы, на которых группа армянских военнослужащих выходит из окружения с территории сел Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района. Видеоматериал соответствует действительности», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что операция была проведена благодаря действенным шагам миротворческого контингента РФ, выполняющего в Арцахе (Карабах) свою миссию, а также при непосредственном ходатайстве их командующего генерал-лейтенанта Рустама Мурадова.

В окрестностях населенных пунктов Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района 11 декабря произошло нарушение режима прекращения огня. Мурадов утверждал, что ситуация нормализовалась.

По данным Минобороны Армении, ВС Азербайджана 12 декабря атаковали села, вступив в село Хин Тахер и вплотную приблизившись к селу Хцаберд.

Ранее Минобороны РФ отреагировало на заявление Никола Пашиняна о том, что российских миротворцев окружили в Гадрутском районе Карабаха.