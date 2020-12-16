Минобороны РФ отреагировало на информацию об окружении миротворцев в Карабахе

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16 декабря 2020, 20:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

российский миротворец, фото: сайт Минобороны РФ

Минобороны РФ прокомментировало заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что российские миротворцы окружены азербайджанскими военными в Гадрутском районе Нагорного Карабаха.

«Информация о якобы окружении подразделений российских миротворческих сил кем-то из сторон в Нагорном Карабахе не соответствует действительности. Все подразделения российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе выполняют задачи в штатном режиме, как на наблюдательных постах, так и в ходе мониторинга за соблюдением режима прекращения огня», - пояснили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что миротворцы непрерывно взаимодействует с генеральными штабами ВС Азербайджана и Армении по прямым каналам связи, в том числе для предотвращения возможных инцидентов. Кроме того, в ведомстве напомнили, что они действуют в соответствии с договоренностями президентов РФ и Азербайджана и премьер-министра Армении.