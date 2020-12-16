Пашинян сообщил, что российские миротворцы окружены военными Азербайджана в Гадруте

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16 декабря 2020, 19:28 [ «Аргументы Недели» ]

Никол Пашинян, фото: Kremlin Pool/globallookpress.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские миротворцы находятся в окружении азербайджанских военных в Гадрутском районе Нагорного Карабаха.

Пашинян отметил, что инцидент произошел на участке сел Хин Тагер и Хцаберд Гадрутского района.

«По нашим данным, в том числе российские миротворцы находятся в окружении. Есть проблемы со связью, поскольку из-за местности есть определенные проблемы с коммуникацией. Причем, такие же проблемы есть и у российских миротворцев, и там у нас сложилась определенная кризисная ситуация», - пояснил он в эфире радиостанции «Свобода».

По его словам, есть информация о том, что представители ВС Армении попали в азербайджанский плен.