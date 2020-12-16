Европарламент решил на месте оценить потребности общества в Белоруссии
16 декабря 2020, 22:17[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Европарламент намерен направить в Белоруссию делегацию, которая на месте оценит потребности общества.
По словам председателя ЕП Давида Сассоли, делегация отправится в Белоруссию в начале следующего года. Таким образом, как отметил председатель ЕП, «будет поддержана просьба о проявлении реальной солидарности Евросоюза с белорусским народом».
Сассоли заявил, что «ЕС находится в процессе определения своей ответственности по отношению к Белоруссии», чему должна способствовать миссия на месте.
Ранее сообщалось, что ЕС принял третий пакет санкций в отношении Белоруссии.
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