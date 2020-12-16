Франция начнет вакцинацию к концу года

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16 декабря 2020, 21:19 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Париж в эпоху коронавируса на фото globallookpress.com/ Alexis Sciard via imago-imag

Официальный Париж определил начало вакцинации. Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил примерный срок.

Вакцинация во Франции назначена на последнюю неделю декабря. Об этом заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс.

«Франция предварительно заказала почти 200 миллионов доз вакцины для вакцинации 100 млн человек», — заявил глава французского кабмина.

Сейчас Евросоюз готовится к одобрению вакцины от коронавируса. Вакцинация уже началась в России, Великобритании и Соединенных Штатах.