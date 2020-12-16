Германия надавила на ЕС для одобрения вакцины

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16 декабря 2020, 19:03 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Ангела Меркель и Урсула фон дер Ляйен на фото globallookpress.com/ Zucchi Euc

Евросоюз может одобрить вакцину Pfizer/ BioNTech уже через неделю. Ранее это решение назначалось на 29 декабря. Но официальный Берлин давил на Брюссель. И судя по новой дате одобрения, продавил.

Вакцина ЕС (так называют препарат Pfizer/ BioNTech) будет окончательно одобрена 23 декабря. Об этом теперь известно после заявления вице-президента Еврокомиссии Маргаритиса Схинаса. Оно появилось после анонса одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам.

«Если это произойдет, то Еврокомиссия готова предоставить официальное разрешение для размещения препарата на рынке в рамках быстрых процедур», — сказал Маргаритис Схинас: «Мы можем сделать это за два дня».

Согласно правилам ЕС, Европейское агентство по лекарственным средствам занимается рекомендацией одобрения новых лекарств и вакцин. Окончательное решение о допуске препаратов на рынок принимает исполнительная комиссия ЕС после консультаций с правительствами Евросоюза.

Ранее это одобрение назначалось на 29 декабря. Но накануне стало известно о недовольстве Берлина. Немецкие власти давили на Евросоюз и требовали перенести дату одобрения препарата на 23 декабря.