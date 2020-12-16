Гражданин Белоруссии, публично оскорбивший Лукашенко, получил год колонии

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16 декабря 2020, 18:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Александр Лукашенко. Фото: сайт президента РБ

В Гомели областной суд назначил наказание в виде года исправительной колонии мужчине, который публично оскорбил президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Уголовное дело рассмотрено на закрытом судебном заседании. При этом мера пресечения до вступления приговора в законную силу обвиняемому изменена с личного поручительства на заключение под стражу.

По данным правозащитного центра «Весна», гомельский активист Алексей Романов активно участвовал в предвыборной кампании Светланы Тихановской, и на одном из предвыборных пикетов негативно высказался о главе государства Александре Лукашенко. Экспертиза признала фразу оскорбительной.

Ранее сообщалось, что ЕС принял третий пакет санкций в отношении Белоруссии.