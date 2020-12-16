Гражданин Белоруссии, публично оскорбивший Лукашенко, получил год колонии
16 декабря 2020, 18:12[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
В Гомели областной суд назначил наказание в виде года исправительной колонии мужчине, который публично оскорбил президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Уголовное дело рассмотрено на закрытом судебном заседании. При этом мера пресечения до вступления приговора в законную силу обвиняемому изменена с личного поручительства на заключение под стражу.
По данным правозащитного центра «Весна», гомельский активист Алексей Романов активно участвовал в предвыборной кампании Светланы Тихановской, и на одном из предвыборных пикетов негативно высказался о главе государства Александре Лукашенко. Экспертиза признала фразу оскорбительной.
Ранее сообщалось, что ЕС принял третий пакет санкций в отношении Белоруссии.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.