Глава МИД Украины предложил обсуждать отношения Москвы и Киева «за бокалом вина»

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16 декабря 2020, 17:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Дмитрий Кулеба фото: Facebook

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву следует выстраивать стратегию отношений с Москвой, но подходить к диалогу «очень осторожно».

«… украинское общество еще не готово к спокойной беседе о России - ни общество, ни политикум. Где-то я встречаю людей, экспертов, которые готовы трезво смотреть на эту страну, на этого соседа. Мы никогда не убежим от своей географии, это нужно понимать … Человек, который действительно готов к такому разговору, будет или промаркирован фанатиком, или предателем и подставится под удар. Но этот разговор очень нужен. Без стратегии относительно России не будет ни безопасности, ни процветания», - пояснил он.

Кулеба отметил, что сначала, наверное, нужно решать данный вопрос в экспертных обсуждениях, возможно, за бокалом вина, поскольку в обществе еще слишком много эмоций, чтобы говорить про Россию.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель объяснила, какие события осложняют «хорошие отношения с Россией».