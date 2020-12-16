Меркель объяснила, какие события осложняют «хорошие отношения с Россией»
16 декабря 2020, 15:58[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия заинтересована в хороших стратегических отношениях с Россией. Однако политик не видит необходимости в новом старте.
«Думаю, что с этой стороны нужно видеть, что мы желаем иметь хорошие стратегические отношения с Россией, я постоянно говорила об этом, но это не должно прикрывать нам глаза на реальность», - пояснила она.
Меркель отметила, что есть «значительные события», которые, по ее мнению, осложняют отношения с Москвой.
«… инцидент с Навальным, случившееся в парке Тиргартен в Берлине, а также то, что мы видим слишком мало прогресса в Минском процессе», - перечислила она.
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