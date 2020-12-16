ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Меркель объяснила, какие события осложняют «хорошие отношения с Россией»

, 15:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Меркель объяснила, какие события осложняют «хорошие отношения с Россией»
Фото: Ангела Меркель, Andreas Gora/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия заинтересована в хороших стратегических отношениях с Россией. Однако политик не видит необходимости в новом старте.

«Думаю, что с этой стороны нужно видеть, что мы желаем иметь хорошие стратегические отношения с Россией, я постоянно говорила об этом, но это не должно прикрывать нам глаза на реальность», - пояснила она.

Меркель отметила, что есть «значительные события», которые, по ее мнению, осложняют отношения с Москвой.

«… инцидент с Навальным, случившееся в парке Тиргартен в Берлине, а также то, что мы видим слишком мало прогресса в Минском процессе», - перечислила она.

БА

В мире

Глава Нагорного Карабаха Арутюнян назвал условие, при котором будет готов уйти в отставку

Глава Нагорного Карабаха Арутюнян назвал условие, при котором будет готов уйти в отставку

Глава Нагорного Карабаха Араик Арутюнян днем в среду, 16 декабря, заявил, что будет готов уйти в отставку, когда республика сможет преодолеть трудности президентских и парламентских выборов.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью