Меркель объяснила, какие события осложняют «хорошие отношения с Россией»

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16 декабря 2020, 15:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Ангела Меркель, Andreas Gora/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия заинтересована в хороших стратегических отношениях с Россией. Однако политик не видит необходимости в новом старте.

«Думаю, что с этой стороны нужно видеть, что мы желаем иметь хорошие стратегические отношения с Россией, я постоянно говорила об этом, но это не должно прикрывать нам глаза на реальность», - пояснила она.

Меркель отметила, что есть «значительные события», которые, по ее мнению, осложняют отношения с Москвой.

«… инцидент с Навальным, случившееся в парке Тиргартен в Берлине, а также то, что мы видим слишком мало прогресса в Минском процессе», - перечислила она.