Эксперт Нейжмаков объяснил, почему Грузия не спешит поддерживать идею «Платформы шести»

Грузия оглядывается на США и не спешит поддерживать новую инициативу, к которой американская сторона может отнестись прохладно.
Так ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков прокомментировал идею президента Турции создать площадку, к которой могли бы присоединиться Турция, Азербайджан, Россия, Иран, Грузия и Армения.
По словам эксперта, от администрации Джозефа Байдена многие ожидают дальнейшего осложнения отношений с Реджепом Эрдоганом, идею «Платформы шести» как раз и предложившем.
«Кроме того, для сравнительно небольшой страны участие в многосторонних форматах, предлагаемых более влиятельными международными игроками, всегда таит немало подводных камней – есть риск стать фоном для чужой игры с минимальными выгодами для себя», – считает Нейжмаков.
Ранее Эрдоган сообщил о поддержке Путиным идеи создания «платформы шести».
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