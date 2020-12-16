Эксперт Нейжмаков объяснил, почему Грузия не спешит поддерживать идею «Платформы шести»

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16 декабря 2020, 17:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Реджеп Эрдоган. Фото: сайт Кремля.

Грузия оглядывается на США и не спешит поддерживать новую инициативу, к которой американская сторона может отнестись прохладно.

Так ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков прокомментировал идею президента Турции создать площадку, к которой могли бы присоединиться Турция, Азербайджан, Россия, Иран, Грузия и Армения.

По словам эксперта, от администрации Джозефа Байдена многие ожидают дальнейшего осложнения отношений с Реджепом Эрдоганом, идею «Платформы шести» как раз и предложившем.

«Кроме того, для сравнительно небольшой страны участие в многосторонних форматах, предлагаемых более влиятельными международными игроками, всегда таит немало подводных камней – есть риск стать фоном для чужой игры с минимальными выгодами для себя», – считает Нейжмаков.

Ранее Эрдоган сообщил о поддержке Путиным идеи создания «платформы шести».