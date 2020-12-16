Белорусские чиновники будут жить и работать по уставу, аналогичному военному

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16 декабря 2020, 15:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Фото: сайт ГД

В Белоруссии планируется усилить дисциплину и ответственность гражданских служащих «в целях сближения их правового статуса с военнослужащими».

Соответствующие положения содержаться в принятом белорусским парламентом законопроекте «О государственной службе».

В документе, в частности, определяется понятие служебной дисциплины гражданских служащих и способы ее обеспечения по аналогии с требованием воинских уставов и уставов военизированных организаций.

Кроме этого, закрепляются общие требования к этическому поведению гражданских служащих по аналогии с положениями действующих дисциплинарных уставов, распространяющие свое действие как на служебное поведение, так и на поведение в быту.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко связал трудности в становлении государственности со сменой поколений.