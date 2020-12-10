Лукашенко связал трудности в становлении государственности со сменой поколений

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10 декабря 2020, 17:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Александр Лукашенко. Фото: сайт президента РБ

Белоруссия переживает трудный период становления государственности. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на торжественном собрании трудового коллектива Белорусского национального технического университета.

По его словам, «очень трудный и сложный период становления белорусской государственности, независимости и суверенитета» связан, прежде всего, со сменой поколений. Он отметил, что «тяжелейший период смены поколений» всегда проходит сложно – и в науке, и в спорте.

Белорусский лидер выразил пожелание, чтобы нынешнее поколение воспитало поколение патриотов.

Ранее сообщалось, что Лукашенко не сможет поболеть за сборную Белоруссии на Олимпиаде в Токио.