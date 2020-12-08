Лукашенко не сможет поболеть за сборную Белоруссии на Олимпиаде в Токио

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8 декабря 2020, 11:04 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Лукашенко, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Белорусский президент Александр Лукашенко не сможет поболеть за сборную Белоруссии на Летних олимпийских играх в Токио в 2021 году. Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение о временном отстранении от участия в своих мероприятиях, в том числе Олимпийских играх, представителей Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии, в том числе белорусского президента Александра Лукашенко.

МОК приостановил финансирование белорусского НОК. Также рассматривается вопрос лишения Белоруссии права проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года. О решении в отношении Лукашенко объявил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах 7 декабря.

МОК также потребовал допустить к соревнованиям белорусских спортсменов независимо от политических взглядов и разрешил уволенным атлетам участвовать в квалификации к летней Олимпиаде в Токио. Спортсменам будут выплачивать олимпийские стипендии.

Олимпиада должна была пройти в Японии в 2020 году, но игры перенесли из-за пандемии коронавируса.