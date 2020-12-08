Лукашенко не сможет поболеть за сборную Белоруссии на Олимпиаде в Токио

Белорусский президент Александр Лукашенко не сможет поболеть за сборную Белоруссии на Летних олимпийских играх в Токио в 2021 году. Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение о временном отстранении от участия в своих мероприятиях, в том числе Олимпийских играх, представителей Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии, в том числе белорусского президента Александра Лукашенко.
МОК приостановил финансирование белорусского НОК. Также рассматривается вопрос лишения Белоруссии права проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года. О решении в отношении Лукашенко объявил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах 7 декабря.
МОК также потребовал допустить к соревнованиям белорусских спортсменов независимо от политических взглядов и разрешил уволенным атлетам участвовать в квалификации к летней Олимпиаде в Токио. Спортсменам будут выплачивать олимпийские стипендии.
Олимпиада должна была пройти в Японии в 2020 году, но игры перенесли из-за пандемии коронавируса.