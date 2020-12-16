Глава Нагорного Карабаха Арутюнян назвал условие, при котором будет готов уйти в отставку

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16 декабря 2020, 14:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

разрушенный дом в Нагорном Карабахе, Tofik Babayev/XinHua

Глава Нагорного Карабаха Араик Арутюнян днем в среду, 16 декабря, заявил, что будет готов уйти в отставку, когда республика сможет преодолеть трудности президентских и парламентских выборов.

Ранее сегодня в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что из восьми городов России в Карабах была направлена гуманитарная помощь в составе 54 железнодорожных вагонов общим весом 1200 тонн.

Также в среду Министерство обороны Нагорного Карабаха заявило о потере связи с личным составом сразу нескольких опорных пунктов. Впоследствии СМИ сообщили о пленении примерно сотни армянских военных армией Азербайджана. Эта информация проверяется.